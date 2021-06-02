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21 yıl hapis cezası ile aranan zanlı JASAT ekiplerince yakalandı

Elbistan’da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ‘Jandarmanın Dedektifleri’ Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

21 yıl hapis cezası ile aranan zanlı JASAT ekiplerince yakalandı
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Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik olarak çalışma başlattı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bu çerçevede hırsızlık suçundan 21 yıl 102 gün hapis cezası ile aranan A.K. (20) adlı şahsın yerini tespit etti. JASAT ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemleri için karakola götürülen zanlı, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.

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21 Yıl Hapis Cezası Ile Aranan Zanlı JASAT Ekiplerince Yakalandı