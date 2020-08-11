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21 yaşındaki genç, koronavirüse yenildi

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yaklaşık 1 aydır koronavirüs teşhisi ile hastanede tedavi gören 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

21 yaşındaki genç, koronavirüse yenildi
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Doktorların tüm çabasına rağmen virüse direnemeyen gencin, kronik nefes darlığı hastalığının olduğu öğrenildi.

Tüm dünyanın korkulu rüyası haine gelen koronavirüs (Kovid-19), can almaya devam ediyor. Türkiye genelindeki koronavirüs kaynaklı can kayıpları 6 bin sınırına dayandı. Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yaşayan Ersin Doğan (21), yaklaşık 1 ay önce virüsün pençesine düştü. Kronik nefes darlığı hastalığı da bulunan Doğan, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doğan, uzun süren tedavisine rağmen virüsü yenemedi. Doğan’ın cenazesi, Karaelbistan Mahallesi’nde koronavirüs tedbirleri doğrultusunda defnedildi.

Doğan, ilçede koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybeden en genç kişilerden biri oldu.

 


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