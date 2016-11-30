21 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu

Elbistan’da 21 yaşındaki genç, Kümbet Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Kümbet Mahallesi, Nar Caddesi’nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Bayram G.’den haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde genci hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen Bayram G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram G.’nin cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.