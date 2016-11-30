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21 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu

Elbistan’da 21 yaşındaki genç, Kümbet Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

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21 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu

Elbistan’da 21 yaşındaki genç, Kümbet Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Kümbet Mahallesi, Nar Caddesi’nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Bayram G.’den haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde genci hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen Bayram G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram G.’nin cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aslen Güvercinlik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Bayram G.’nin ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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yasin 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Şu ELBİSTANIN SESİ gazetesinin haber mantalitesini anlamak oldukça zor. Neden mi olü bulunan gencin resmini yayınlarken ismine gelince niçin sansürlüyorsun? Bayram G. yazıyor soyismini sansürlüyorsun. Neden kardeşim bu sansür,ne gibi bir mahsuru olabilir ki yitip giden gencecik bir canın soyismini yazmıyorsun? Bir açıklama yapta biz okuyucularda bilelim sayın gazete yetkilisi.

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Bayram 3 hafta önce

Bayram baba

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