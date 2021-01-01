2021’in ilk bebeği, Yaşam Hastanesi’nde dünyaya geldi

Elbistan’da, 2021 yılının ilk bebeği, saat 00.01’de Özel Elbistan Yaşam Hastanesi'nde dünyaya gelen Merve Akkaya Güneş ve Hakan Güneş çiftinin kızları Arya oldu.

Merve Akkaya Güneş ve Hakan Güneş çiftinin ilk çocukları olan Arya bebek, yeni yılın ilk dakikalarında Özel Elbistan Yaşam Hastanesi’nde dünyaya geldi. Duygularını dile getiren anne Merve Akkaya Güneş ve baba Hakan Güneş çifti, bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.

Özel Elbistan Yaşam Hastane yöneticileri ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emin Sevinçler, yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebek Arya ile Merve Akkaya Güneş ve Hakan Güneş çiftine, sağlıklı ve mutlu yıllar temennisinde bulundular.



