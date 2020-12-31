2021’de uygulanacak trafik cezaları belli oldu

2021 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre artan cezalar kapsamında; kırmızı ışık ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara ve direksiyondayken cep telefonu kullananlara 314 lira ceza uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

Elbistan’da en çok ihlal edilen trafik kurallarının başında gelen kırmızı ışık ihlaline verilecek ceza 314 TL’ye yükseltildi. Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1339 lira ceza kesilecek. Emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlarda yüksek seste müzik açanlar 144 lirayla cezalandırılacak. Engellilere ait alanlara park edenlere 288 lira ceza verilecek.

Hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan, takograf ve taksimetre kullanmayan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 652 lirayla cezalandırılacak. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda bu kurala uymamanın cezası 835 lira olacak.

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan sürücüler 1339 lirayla cezalandırılacak. Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler 4 bin 67 liradan 6 bin 784 liraya kadar ceza ödemek zorunda kalacak. Bu cihazları araçlarında bulunduranlara ise 2 bin 698 ila 4 bin 67 lira arasında ceza uygulanacak. Sürücü belgesiz motorlu araç kullananlar 2 bin 698 lira ceza ödeyecek. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 700 lira ceza uygulaması yapılacak.