2021 Yılı Yatırım Programında Elbistan’a aktarılacak bütçe belirlendi

Bu sene yapımına başlanması beklenen Kavaktepe Barajı 2021 Yılı Yatırım Programında yer almazken; Elbistan-Darıca bölünmüş yol projesi için de 1000 TL ödenek ayrıldı.

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak, ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verildi.

Tarım ve ulaşım sektöründe kentin kalkınması için hayati önem arz eden ve 113 bin dekar araziyi sulayacak Kavaktepe Barajı yatırım programında yer almadı. Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2021 yılı yatırım programına teklif edileceği; yapımını da TOKİ’nin üstleneceği resmi olarak açıklanan Kavaktepe Barajı ve sulama şebekesi projesine ödenek ayrılmadı.

Elbistan’ın doğu kapısı olarak adlandırılan ve ihalesi yapılan Elbistan-Darıca arasındaki 46 kilometrelik güzergahın bölünmüş yol haline gelmesini sağlayacak 242 milyon 430 bin TL bütçeli ulaşım yatırımı için 1000 TL ödenek ayrıldı.

Elbistan’a 9 milyon TL’lik bütçe ile yapılması planlanan İlçe Halk Kütüphanesi’ne de 1000 TL ödenek tahsis edildi.

Yine Elbistan’daki arazileri suya kavuşturacak Adatepe Barajı sulama projesi için de 2021 Yılı Yatırım Programı’nda 98 milyon 500 bin TL ödenek ayrılırken, Afşin ilçesine yapılacak Karakuz Barajı’na da 70 milyon TL bütçe ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı’nda bölgeyle ilgili olarak yer alan bir diğer proje de Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne, Kışlaköy havzasından kömür taşıyacak bant yolu yapımı için oldu. Bu projeye 88 milyon TL kaynak ayrıldı.

Elbistan’daki çöp dağını ortadan kaldıracak olan ve toplam yatırım tutarı 160 milyon 807 bin TL proje için 2021 yılı yatırım programında 3 milyon 925 bin TL ödenek ayrıldı.

2021 yılında bitirilmesi planlanan ve Elbistan’ı başta il merkezi olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgelerine ulaştıran ana hat olan Göksun-Elbistan yolu için de 19 milyon 295 bin TL kaynak aktarıldı.