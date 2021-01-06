2020’nin nüfus istatistikleri üzdü

Yaklaşık 143 bin kişinin yaşadığı Elbistan’da, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 1 yılda yaptığı toplam işlem sayısı nüfus sayısına ulaştı. Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 2019 yılında 94 bin 192 olan işlem sayısı, 46 bin 311 adet artarak 140 bin 503’e ulaştı.

Açıklanan istatistiki verilere göre, Elbistan’da, doğum olayındaki düşüş, 2020 yılında da devam etti. 2019 yılında 2 bin 364 olarak belirlenen doğum olayı, 2020 yılında 2 bin 338’e düştü. Ölüm sayılarında ise, hastanede hayatını kaybeden kişilerin sistem üzerinden direk kaydı yapılması nedeniyle net bir veri elde edilemedi. Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü, bu sebeple 267 kişinin ölüm kaydını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2020 yılında Elbistan’da toplam 955 cenazenin defni gerçekleştirildi. Ölenlerden 556’sının erkek, 397’sinin kadın ve 2’sinin de çocuk olduğu belirtildi. En çok ölüm yaşandığı ay 132 ile Kasım olurken, en az ölüm ise Haziran ayında 40 olarak kayda geçti. Elbistan’da 2019 yılına göre ölen kişi sayısında 180 artış yaşandı.

Evlenme sayılarında önceki yıla göre 100’ün üzerinde düşüş gerçekleşti. Elbistan’da 2020 yılında 959 çift, dünya evine girdi. Boşanma sayısında ise, 2018’e oranla düşüş olduğu görüldü. 2019 yılında 388 olarak hesaplanan boşanma sayısı 2020 yılında 301 olarak gerçekleşti. Elbistan’da doğum sayısında son 3 yıldır yaşanan düşüş, 2020’de de devam etti. Doğum sayısı, 2 bin 338 olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında hayata geçirilen çipli kimlik kartı alan kişi sayısı da 2020’de eklenen 16 bin 377 kişi ile 111 bin 169’a yükseldi.

Ehliyet ve pasaport işlemlerini de yapan Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden 4 bin 273 kişi ehliyet alırken 2 bin 434 kişiye de pasaport verildi.

Elbistan İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Gören, 2020 yılı istatistiklerine ilişkin olarak verdiği bilgi de, son yılların en yoğun dönemini geçirdiklerini söyledi.

2020 yılında toplam 140 bin 503 işlem yapıldığını kaydeden Gören, “Nüfusumuz kadar işlem adedi yapan müdürlüğümüzün, hizmet rakamlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50’ye yakın artış yaşandı. 11 bin 98 kişinin adres işlemleri yapıldı. 11 bin 911 kişiye nüfus kayıt belgesi verildi. 12 bin 849 kişi yerleşim yeri belgesi aldı. Diğer işlemlerimizin sayısı ise 100 bin 717 olarak gerçekleşti. 2020 yılında 118 adet yabancı doğum kaydı yapıldı. 38 adet de yabancı evlenme işlemi yapıldı. Sürücü belgesi ile ehliyetin birleştirilme işlem sayısı da 1024 oldu” ifadelerini kullandı.

Gören, tüm personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 2021 yılında da vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.