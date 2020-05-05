2020 yılı hububat fiyatları açıklandı

Çiftçinin merakla beklediği 2020 sezonu hububat ve bakliyat fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasının son bölümünde değindiği hububat fiyatlarına ilişkin şunlar söyledi:

“Sözlerime yaklaşık 20 gün sonra başlayacak hasat dönemi öncesinde çiftçilerimize vereceğimiz müjdeyle bitirmek istiyorum. Sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını 1.275 liraya çıkartıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3.500 lira, yeşil mercimekte 3.200 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır.”

TMO’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) da 2020 yılı hasta dönemi hububat ve bakliyat politikalarının detaylarını duyurdu.

TMO’dan yapılan duyuruya göre; ülkede hasadın Mayıs ayının ikinci yarısında başlayacağı öngörüldü. TMO’nun bu yıl da randevulu sistemle alıma devam edeceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım yapılacaktır. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacaktır. Böylece üreticinin ton başına ilave 10,60 TL kazancı olacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Ürününü lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün içerisinde yapılacaktır.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarı üzerindeki %50 fazlasına kadar ürünün tamamı satın alınacaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan kesimler (tüccar/sanayici) ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren TMO'ya satabileceklerdir. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 3 ilave fiyat uygulanacaktır. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 1.700 TL'ye ulaşacaktır. 2.grup makarnalık buğdayın alım fiyatı 1.800 TL, düşük vasıflı makarnalık buğdayın alım fiyatı 1.575 TL, 2.grup sert ekmeklik buğdayın alım fiyatı 1.650 TL ve düşük vasıflı ekmeklik buğdayın alım fiyatı ise 1.425 TL’dir.”