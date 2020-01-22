2018-2019’da aynı ürünü eken çiftçi bu yıl destek alamayacak

2018-2019 yıllarını kapsayan münavebe uygulamasında 2020 ekilişlerinin dikkate alınacağını bildiren Başkan Bulut, çiftçilerin bu durumu dikkate alarak ekim yapmasını istedi.

Münavebe başlangıç süresinin 2018 yılı olarak kabul edildiğini hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Tarımın esaslarından biri olan ekim nöbeti (münavebe) aynı bahçe veya tarlanın üzerinde belirli bitkilerin, belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesine denir. Farklı bitkilerin birbirini izleyerek yetiştirildiği bu sistem, hem toprak hem de bitki açısından birçok yararlar sağlamaktadır. Münavebeli ekimde amaç; yabancı otlar, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirmek, toprağın çeşitli katmanlarından aynı derecede faydalanmak, erozyonu önlemek ve toprak verimliliğini korumaktır” dedi.

Nöbetleşe ekimde asıl amacın toprağın üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin artırılması olduğunu belirten Başkan Bulut, “Örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse 3 üncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacak. Ürünlerin kontrolü yapılırken, parsellerde kayıtlı tek yıllık ürün türleri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) tarafından kontrol edilecek, ÇKS'de kayıtlı tek yıllık ürünlerin kullanım şekillerine bakılmayacak, tek yıllık ürün türlerinde aynı ürün türü arka arkaya 3 kez gelmiyorsa destekleme ödemesi yapılacak, aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacak” şeklinde konuştu.

Ekim nöbetinin, tarla tarımının organize edilmesinde üzerinde durulacak en önemli konulardan biri olduğunu söyleyen Başkan Bulut, "Çiftçilerimizin hem tarımsal üretimde verim artışı sağlamaları hem de destekleme ödemelerinde mağduriyet yaşamadan tarımsal desteklerden yararlanmaları adına konuya hassasiyetle yaklaşmalarını, 2020 yılı ÇKS kayıtları sırasında önceki yılların üretim beyanlarının kontrolünü yaparak yeni yılın üretimini planlamalarını, doğru ürünü doğru parsel için beyan etmeleri gerekiyor. Nöbetleşe ekimi, tarım arazilerimizin geleceği açısından önemsiyoruz. Elbistan Ovası’nda çiftçilerimiz, daha çok gelir getireceği düşüncesi münavebeli ekime pek fazla riayet edilmiyor. Ayçekirdeği ekiminde aynı sorunlarla karşılaşmıştık. Daha önce bölgemizde görülmeyen hastalıklarla karşılaştık. Çiftçilerimiz, aynı araziye üst üste ayçekirdeği ekince hastalıklarla boğuşmak zorunda kaldı. Toprağın verimi düştü. Türkiye’nin birçok bölgesinde de farklı ürün çeşitlerinde bu durum yaşandı. Dönüşümlü ekim yapılması doğayı ve toprağı korumak açısından önemlidir. Bu şekilde ekim, hem tarlanın yorulmaması hem de üretimin düşmemesi için faydalıdır. Bu yüzden çiftçilerimize nöbetleşe ekim tavsiyesinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.