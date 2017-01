2017 yılı için talep başvuruları başladı

Elbistan Yalçınlar Cihan Et Kombinası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yalçın, Et ve Süt Kurumu tarafından 2017 yılında ithal edilecek besilik hayvanlar için taleplerin alınmaya başladığını söyledi.

Et ve Süt Kurumu tarafından 2016 yılında yapılan son iki ithalatta 3 bin 500 hayvanın Elbistan’a getirildiğini belirten Yalçın, “2017 yılını kapsayan bu ithalattan faydalanmak isteyen besicilerimiz, başvurularını son güne bırakmasınlar” dedi.

Daha önce Elbistan’a Uruguay ve Çekya’dan besilik hayvan getirildiğini kaydeden Yalçın, Avrupa Birliği menşeli hayvan taleplerinde her bir hayvan için 50 EURO, Güney Amerika menşeli hayvan taleplerinde her bir hayvan için 50 USD Doları ön ödeme/avans bedeli yatırılacağının da bilgisini verdi.

Besilik hayvan ithalatı talepleriyle ilgili olarak açıklama yapan Yalçınlar Cihan Et Kombinası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yalçın, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Et ve Süt Kurumu’na 2017 yılı için 500 bin baş besilik sığır ithalatı yetkisi verildiğini söyledi.

2016 yılında Güney Amerika'dan angus ve hereford cinsi; Çekya’dan getirilen charollais ırkı sığırların Elbistan’daki çiftliklerde beslenmeye başladığını hatırlatan Yalçın, “Türkiye, 2017'de 500 bin baş besi ve kasaplık hayvan ithalatı yapacak. Bakanlar Kurulu kararıyla Et ve Süt Kurumu'na yılsonuna kadar sıfır gümrükle 500 bin baş besi ve kasaplık hayvan ithalatına yetki verildi. Et ve Süt Kurumu, 2017 yılı besilik sığır talep başvurularını almaya başladı. 18 Ocak'ta başlayan başvurular, 3 Şubat'ta sona erecek. Talepler, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ihtiyaç duyulacak miktarlar için alınacak. İthal besilik sığırların kilogram birim satış fiyatları taleplerin toplanmasından sonra açıklanacak. Besiciler en az 40 baş besilik sığır için talepte bulunabilecekler. Ancak Avrupa ülkelerinden talep edilecek hayvanlar için bu rakam en az 60 ve katları şeklinde olacak. 40-60 başın altındaki besilik sığır ihtiyacı olan besicilerin talepleri, üretici örgütleri aracılığıyla karşılanacak” dedi.

İthal edilecek besilik sığırların, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın belirlediği teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak izin verilen ülkelerden yapılacağının bilgisini veren Yalçın, “İthal edilecek besilik sığırlar, 350 kilogramın üstünde, 160 kilogramın altında ve 1 yaşın üstünde olmayacak. Hayvanların seçimleri Bakanlık personeli tarafından yapılacak. Aynı gerçek veya tüzel kişilik adına aynı işletme numarasıyla birden fazla başvuru yapılmayacak. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde sadece ilk başvuru dikkate alınacak. Hayvanların yurt dışındaki seçim sürecinde seçime nezaret eden veya etmeyen talep sahiplerinin hayvan seçimi ve teslimine itiraz etme hakkı olmayacak. Fiili ithalattan sonra ithal besilik sığırlar, talep sahipleri tarafından karantina işletmelerinde en az 21 gün süre ile karantinaya tabi tutulacak” ifadelerini kullandı.

Talep ettikleri halde başvuru yapmayanların ceza ödemek zorunda kalacağını anımsatan Yalçınlar Cihan Et Kombinası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yalçın, “Besicilerin talep ettikleri halde başvuruyu yapmamaları halinde Güney Amerika ülkelerinden talep edilen hayvanlar için 50 Dolar, AB ülkelerinden talep edilen hayvanlar için de 50 EURO ceza ödeyecek. Bu ödemeleri de besiciler talep sırasında kurum hesabına ön ödeme-avans bedeli olarak yatıracaklar.