20 yaş altı sokağa çıkma yasağına istisnalar getirildi

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren bir dizi ek kararlar aldı.

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar il genelinde birçok tedbir alındığı hatırlatıldı. 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan kararının kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığından bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar, 1 Ocak 2002'den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.