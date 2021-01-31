20 ton atık araç lastiği geri dönüştürülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir çevre çalışmasını hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ‘Sıfır Atık’ çalışmaları kapsamında, aynı zamanda sivrisinek üreme noktaları arasında da yer alan hurda araç lastiklerini toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. 7 araç ve 40 personelle şehir genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla doğaya bırakılmış 20 ton hurda araç lastiği toplandı. Çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir, aynı zamanda önemli bir geri dönüşüm çalışmasını da gerçekleştirmiş oldu.

Gerçekleştirilen çalışma ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Vektörle mücadelenin bir parçası olarak atık araç lastiklerini geri dönüşüme kazandırıyoruz. Devletimizin “Sıfır Atık” projesi kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kullanıma kazandırılması için çalışıyoruz. Bu sayede hem vektörle mücadelede kimyasal kullanımı azalıyor, hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oluyor. Şehir genelinde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında 20 ton atık araç lastiğinin toplanması sağlandı. Vatandaşlarımızdan da atık lastiklerin çevreye atılmaması noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.







