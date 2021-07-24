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20 metrelik köprüden uçan kamyonet, baba ve kızına mezar oldu

Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı ailenin içinde bulunduğu kamyonet, Mersin'de yaklaşık 20 metrelik köprüden aşağı uçtu. Kazada, sürücü Halil ile kızı Dilek Çapar olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Fatma Çapar ise ağır yaralandı.

20 metrelik köprüden uçan kamyonet, baba ve kızına mezar oldu
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Alınan bilgilere göre, kaza, Mersin'de meydana geldi. Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 43 yaşındaki Halil Çapar idaresindeki 33 TU 175 plakalı özel bir üniversiteye ait kamyonet, stadyum karşısındaki köprüde kontrolden çıktı. Köprü üzerinde savrulan kamyonet, demir bariyerleri devirerek yaklaşık 20 metre yüksekten narenciye bahçesine uçtu. Kazada, demir yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Halil ve 22 yaşındaki kızı Dilek Çapar olay yerinde hayatını kaybederken eşi Fatma Çapar (44) da ağır yaralandı. İhbarın ardından bölge ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba ve kızın cenazeleri araçtan çıkarılıp morga götürüldü. Ağır yaralı Fatma Çapar (44) ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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