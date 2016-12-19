20 ailenin yaşadığı mezrada elektrik sevinci

Elbistan’a bağlı Atmalı Kaşanlı Mahallesi’nin Miçolar mezrasında yaşayan ve elektriği bugüne kadar sadece aydınlatmada kullanabilen vatandaşlar, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleri ile trafolarına kavuştu.

Hayvancılık ve arıcılıkla geçimlerini sağlayan 20 ailenin ikamet ettiğini belirten Atmalı Kaşanlı Muhtarı Mehmet Karadağ, “31 yıl sonra bu mezramız elektrikli aletleri de kullanabilecek” diye konuştu.

Atmalı Kaşanlı Mahallesi’ne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve yazları 40, kışları da 20 ailenin yaşadığı Miçolar mezrasının 31 yıldır yaşadığı elektrik problemi, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı-Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın girişimleri ile çözüldü. 1985 yılından beri sadece aydınlatma amacıyla kablo çekilen mezrada, kurulan trafo sayesinde artık elektrikli aletler de çalıştırılabilecek.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Atmalı Kaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ, “Mahallemize yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Miçolar mezramızda 1985 yılından beri sadece aydınlatma için elektrik kullanılabiliyordu. Burada yazları 40, kışları da 20 aile yaşıyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması için konuyu 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal’a iletmiştik. Kendisi de hemen ilgili birimlerle talimat verdi ve mezraya trafo kuruldu. Mezramız artık elektriği sorunsuz bir şekilde kullanabilecek. Burada yaşayan vatandaşlarımız, elektrikli ev aletlerini rahatlıkla kullanabilecek. Bu da yaşam standartlarının yükselmesinde büyük katkı sunacak.