2 yaşındaki çocuk, hayata tutunamadı

Olay, Karaelbistan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, M.S.K. isimli 2 yaşındaki erkek çocuğunun üzerine kaynar su döküldü. Aile fertleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen talihsiz çocuğun, vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar oluştu. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilen M.S.K., yanık ünitesinde tedavi altına alındı. 15 gündür tedavi gören küçük çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi, Karaelbistan Mahallesi’nde toprağa verildi.