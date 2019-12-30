2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde sık sık kaza yaşanan Fatin Rüştü Zorlu Caddesi ile Güvenlik Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik Caddesi’nden Pınarbaşı istikametine ilerleyen Mehmet Doğan yönetimindeki 46 SC 096 plakalı otomobil ile Fatin Rüştü Zorlu Caddesi’nden gelen Yasin Aslan’ın kullandığı 35 MJK 25 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Aslan’ın kullandığı otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, her iki araçta da yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



