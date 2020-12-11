2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davası Kırşehir’de görülmeye başlandı

Elbistan ve Göksun’da peş peşe düzenlenen ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının duruşması, güvenlik gerekçesi ile Kırşehir’de görülmeye başlandı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması öncesinde polis ekiplerince adliye çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Tutuklu sanıklar A.K, İ.K ve E.K.'nin ve tutuksuz yargılanan B.K, G.K, T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B, ikamet ettikleri illerden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

Tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların beratlarını talep ettikleri duruşmada Müşteki P.K. ve T.B., sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2021'e erteledi.

Olay, 7 Ekim 2019 tarihinde Elbistan’da meydana gelmişti. Durakta otobüs bekleyen Şener Barut bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir ticari taksiye yapılan ikinci saldırıda ise sürücü Güngör Köleli ile araçtaki 2 kişi yaralanmış, Köleli, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.



