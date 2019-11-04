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2 kişinin katil zanlısı, sahte kimlikle Diyarbakır’da yakalandı

Elbistan ve Göksun ilçelerinde 2 kişinin öldürülmesi olayının faili olarak aranan zanlı, Diyarbakır’da sahte kimlikle yakalandı.

2 kişinin katil zanlısı, sahte kimlikle Diyarbakır’da yakalandı

Elbistan ve Göksun ilçelerinde 7 Ekim günü meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 2 kişinin ölmesi ve 2 kişinin de yaralanması olayının faili olarak aranan E.K. isimli zanlı Diyarbakır’da sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şener Barut ile ticari taksi şoförü Güngör Köleli’nin katil zanlısı olan E.K.,’nın olaydan 27 gün sonra yakayı ele verdi. Diyarbakır’da rutin devriye görevini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelenerek kimlik sorduğu E.K.’nın üzerinden sahte kimlik çıktı. Yapılan sorgulamada gerçek kimliğine ulaşılan E.K., polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan E.K..'nin, güvenlik açısından Diyarbakır'da yargılanacağı öğrenildi. 


Yerel Manşetler
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