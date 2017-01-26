2. Kısım Sulama Projesi de başlıyor

Adatepe Barajı’ndan alacağı suyu Elbistan, Afşin ve Ekinözü’ndeki kurak topraklara ulaştıracak olan proje kapsamında, 17 Şubat 2016 tarihinde inşaat ihalesi yapılan 2. Kısım Sulama Projesinde kullanılacak olan boru ve diğer malzemelerin alımı için ihale yapıldı.

2015 yılında yapılan Adatepe Sulaması 1. Kısım Yapım İhalesi’nin ardından boru döşeme çalışmaları devam ederken, Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü projenin 2. Kısmı için de start verdi.

2. Kısım Yapım İhalesi’ne imzalar atılırken, şimdi ise bu alanda kullanılacak boru ve diğer ekipmanların alımı için ihale düzenlendi. Adatepe Sulaması 2. Kısım (cazibe+p1+p2) Projesi ile 59 bin 460 dekar alan daha sulanabilecek.

DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü koordinesinde Adatepe Sulaması 2. Kısım (Cazibe+P1+P2) Malzeme Alımı İşinin İhalesi gerçekleştirildi.

İhale kapsamında 59 bin 460 dekar tarım arazisinin sulanması maksadıyla 62 bin 950 metre 560 mm-110 mm arasında değişik çaplarda PE100 ve 15 bin 605 metre 1500 mm-700 mm arasında değişik çaplarda CTP boru ve özel parçaları alınacak.

1.Kısım inşaat çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ve sözleşmenin ardından, 54 bin 120 dekar araziyi sulayacak 1. etap basınçlı sulama sisteminin inşaatı Ekim 2015’te başlarken, proje kapsamında içerisinde otomobillerin geçebileceği büyüklükteki özel boruların döşenmesi çalışmaları sürüyor. 320 milyon lirayı geçmesi beklenen projenin ilk etabındaki çalışmalar sürerken, ikinci etap için de düğmeye 17 Şubat 2016 tarihinde basılmıştı.

17 Şubat 2016 tarihinde ihalesi yapılan 2. etap basınçlı sulama sistemi sözleşmesi de imzalanırken, inşaat çalışmalarında kullanılacak boru ve diğer ekipmanların alımı için ikinci bir ihale daha yapıldı.

Adatepe Barajı 2. Kısım Sulama Projesi, Elbistan ve Afşin’deki arazilerin yaklaşık 20 bin dekarı cazibeyle, yaklaşık 40 bin dekarı da ihale kapsamında yer alan 2 adet pompa istasyonundan basınçlı sulama sistemleri aracılığı sulanacak.

Projenin tamamlanmasıyla; Elbistan ve Afşin’de brüt 239 bin 850 dekar arazi basınçlı borulu şebeke vasıtasıyla sulanacak. Proje alanında tarımsal faaliyetlerden dolayı 2016 birim fiyatlarına göre yıllık yaklaşık 100 milyon net gelir artışı sağlanacak ve 62 bin kişiye istihdam sağlayacak.

3. Kısım ihalesi de yapılacak

Projenin devamında ise Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesine kadar su getirecek olan 3. etap sulama sistemi ihalesi yapılacak.