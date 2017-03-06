2 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Elbistan’a bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kalan 2 kişi kişi, hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre olay saat hafta sonunda meydana geldi. F.D. ile Ö.D., Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evlerinde saat 11.00 sıralarında yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilendi. Rahatsızlanan ve nefes almakta zorlanan 2 kişi, hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen F.D. ile Ö.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.