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2 gün önce tutuklanan şahıs, cezaevinde yaşamına son verdi

Göksun ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayının ardından 2 gün önce tutuklanan 53 yaşındaki şahsın, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşamına son verdiği öğrenildi.

2 gün önce tutuklanan şahıs, cezaevinde yaşamına son verdi

Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kişi, kendisini çarşafla asarak intihar etti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 2 gün önce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen 53 yaşındaki Göksun nüfusuna kayıtlı Musa K., kendisini asarak yaşamına son verdi. Diğer mahkumların ihbarı sonucunda koğuşa gelen sağlık ekipleri, Musa K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa K.’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 


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