2 gazinonun da yıkım işlemi, 9 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da yapılacak

İlçedeki 3 gazinodan 1’inin yıkım işlemini 26 Temmuz’da gerçekleştiren Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda, kalan 2 gazinoyla ilgili adımı da 9 Ağustos 2019 Cuma günü atmış olacak.

Elbistan Belediyesi, yaklaşık 20 yıl önce park alanına dönüştürülen bölgedeki 3 gazinonun yıkımıyla ilgili başlattığı çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. İlki 1983 yılında sonuncusu da 1996 yılında faaliyete başlayan 3 ayrı gazinonun, yıkım sürecinin, hukuka uygun ve kararlılıkla sonuçlandırılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi’nde 3 ayrı gazinonun yer aldığı ve 07.03.2000 tarihli 1/1000’lik uygulama imar planı ile park olarak ayrılan bu alandaki gazino işletmelerinin, 20 yıldan bu yana hukuksuz bir şekilde kullanılmasına son vermek ve söz konusu alanın aslına uygun olarak Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi’ne dahil etmek amacıyla belediyemizce bir çalışma başlatılmıştır. Söz konusu bu yapıların enkaz bedellerinin ödenerek boşaltılması için 15.05.2019 tarihinde ilk resmi adım atılmıştır. Söz konusu yerlerin önceki maliklerine tebligat yapılıp en geç 01.07.2019 tarihine kadar tahliye etmeleri için 45 gün süre tanınmıştır. Mülk sahibi kişilerin herhangi bir hak kaybına yol açmayacak ve mülkiyet haklarına da riayet edilerek bu işlemler sürdürülmüştür.

Gelinen noktada, söz konusu 3 işletmenin, yasaya aykırı olarak verilen bütün ruhsat işlemleri ve meclis kararları, 23.07.2019 tarihli Belediye Encümeni kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal kararı doğrultusunda 1 gazinonun yıkım işlemi 26 Temmuz’da gerçekleştirilmiştir. Diğer 2 gazinonun yıkım sürecinde de sona gelinmiştir. Belediyemiz, yasal haklarını sonuna kadar kullanarak kalan 2 gazinonun da yıkım işlemini 9 Ağustos 2019 Cuma günü saat 10.00 itibariyle başlatacaktır. Daha önceden de defaatle belirttiğimiz gibi, Elbistan Belediyesi olarak, Elbistan halkına ait olan bu bölgedeki işgalci konumunda bulunan işletmelerin yıkım işlemlerinin, Anayasamız ve diğer kanunlar doğrultusunda yapacağımızın bilinmesini isteriz.”



