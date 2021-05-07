Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs’ta açık olacak
Pazar yerleri 8 ve 15...
Mutlucan Şeker’den ‘529 bin ton kireç taşı’ iddiasına açıklama
Mutlucan Şeker’den ‘529 bin ton...
Elbistan’a beyin ve sinir cerrahı dahil 4 uzman hekim atandı
Elbistan’a beyin ve sinir cerrahı...
Kısıtlamada kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 102 bin lira ceza
Kısıtlamada kumar oynarken yakalanan 17...
Başkan Gürbüz, hakkındaki iddiaları tek tek belgeleri ile yanıtladı
Başkan Gürbüz, hakkındaki iddiaları tek...
banner191
banner162

2 bin yıllık tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

Afşin’de, Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikke ve yüzük gibi tarihi eser niteliğindeki toplam 115 adet objeyi satmak isteyen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

2 bin yıllık tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı
banner167

Afşin’de, Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikke ve yüzük gibi tarihi eser niteliğindeki toplam 115 adet objeyi satmak isteyen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; A.Ü isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin, ilçeye bağlı Başüstü Mahallesinde düzenlediği operasyon neticesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 adet sikke, 18 adet yüzük ve 5 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Tarihi eserlere müzeye teslim edilmek üzere el konulurken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler