2 bin yıllık tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

Afşin’de, Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikke ve yüzük gibi tarihi eser niteliğindeki toplam 115 adet objeyi satmak isteyen bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; A.Ü isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin, ilçeye bağlı Başüstü Mahallesinde düzenlediği operasyon neticesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 adet sikke, 18 adet yüzük ve 5 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Tarihi eserlere müzeye teslim edilmek üzere el konulurken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.