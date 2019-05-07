2 bin kişilik tribün montajı tamamlandı

Elbistan’da spor alanında en büyük eksikliklerden biri olan tribün ihtiyacının karşılanması için geçtiğimiz aylarda başlatılan teknik çalışmalar tamamlandı. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Elbistanspor’un da maçlarını oynadığı sentetik çim sahaya Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından 2 bin kişilik tribün yapımı ve montaj çalışmaları sona erdi. Sentetik çim sahaya, her biri 500’er kişilik olmak üzere 4 adet tribün yapıldı. Böylece 2019-2020 sezonunda da Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) oynayacak olan Elbistanspor taraflarları, takımlarını daha rahat koşullarda destekleyebilecek.

2000 kişilik tribün montajının tamamlanmasına ilişkin olarak değerlendirme yapan Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, “Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ait açık spor tesislerimizde bulunan sentetik futbol sahamıza yapılan 2000 kişilik tribünlerin montajı tamamlanmıştır. Desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Beyefendi’ye Elbistan gençlik ve spor camiası adına teşekkür ediyorum. Elbistan’ımıza hayırlı olsun” dedi.











