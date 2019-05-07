banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 bin kişilik tribün montajı tamamlandı

Elbistanspor’un maçlarını oynadığı sentetik futbol sahaya yapılan 2000 kişilik tribünün montaj işlemleri tamamlandı.

2 bin kişilik tribün montajı tamamlandı

Elbistan’da spor alanında en büyük eksikliklerden biri olan tribün ihtiyacının karşılanması için geçtiğimiz aylarda başlatılan teknik çalışmalar tamamlandı. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Elbistanspor’un da maçlarını oynadığı sentetik çim sahaya Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından 2 bin kişilik tribün yapımı ve montaj çalışmaları sona erdi. Sentetik çim sahaya, her biri 500’er kişilik olmak üzere 4 adet tribün yapıldı. Böylece 2019-2020 sezonunda da Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) oynayacak olan Elbistanspor taraflarları, takımlarını daha rahat koşullarda destekleyebilecek.

2000 kişilik tribün montajının tamamlanmasına ilişkin olarak değerlendirme yapan Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, “Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ait açık spor tesislerimizde bulunan sentetik futbol sahamıza yapılan 2000 kişilik tribünlerin montajı tamamlanmıştır. Desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Beyefendi’ye Elbistan gençlik ve spor camiası adına teşekkür ediyorum. Elbistan’ımıza hayırlı olsun” dedi.





banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Müfettiş 2 hafta önce

Milletin refah seviyesi çok yüksek,her yer de fabrika var çalışacak işçi bulamıyorlar,milletin keyfi yerinde eline çekirdek alıp işin stresini ya millet bahçesinde atacak ya da futbol tribünlerinde,Öyle mi? Yazık.Siz Alice Harikalar Diyarın da mı yaşıyorsunuz? Gençler işsiz,Hayat her geçen gün daha zorlaşıyor.Fabrikalar açın,iş isdihdam sağlayın milletin parasını futbol sahasına,millet bahçesine gömüp yandaşlarınıza peşkeş çekmeyin.Kul hakkının vebali büyüktür,Ülkeme İnsanıma yazık etmeyin.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandaş 2 hafta önce

Futbolda çok ilerdeyiz ya maşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (1)

banner129

banner119