2 bin 672 öğrenci yetenek taramasından geçecek

Çalışmaları inceleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ‘Çocuklarımızın yetenekleri, tesadüflere bırakılmadan bilimsel veriler ışığında saptanacak’ cümlesi ile projenin önemine dikkati çekti.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan projede ilçedeki 2 bin 672 ilkokul 3.sınıf öğrencisi, boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki parkurda 9 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilerek sayısal değerleri alınıyor. 9 adet testi başarıyla tamamlayıp sonuçları da barkod sistemine kaydoluyor. Bu bilgiler, bakanlığımızın veri tabanına aktarılıyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaklaşık 2 hafta sürecek sporcu tarama çalışmalarını izledi. Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal ve Hacı Mehmet Yılmaz, Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan ve Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Tahsin Çıplak’ın da eşlik ettiği ziyarette çalışmalar hakkında uzmanlardan bilgi alan Kaymakam Demir, yaptığı değerlendirmede 2 bin 672 öğrencinin projeye dahil edildiğini söyledi.

Projenin, geleceğin sporcularının yeteneklerinin küçük yaşta ortaya çıkarılmasına imkan tanıdığını vurgulayan Kaymakam Demir, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü, çocuklarımızın yeteneklerinin saptanması ve spora yönlendirilmesi ile ilgili çalışmalara katıldık. Uzmanların eşliğinde bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın yetenek taraması yapılıyor. Çocuklarımızın yetenekleri, tesadüflere bırakılmadan bilimsel veriler ışığında saptanacak. Geleceğin sporcularını yetiştirme imkanı bulacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Geleceğin başarılı sporcuları, tesadüflerle çıkmasın. Uzun vadeli ve uzun soluklu çalışmalarla ortaya çıksın. Ailelerimizi de bu çalışmalara destek olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Taramalar sonunda özellikleri ortalamanın üzerinde olan öğrenciler 3 aşamalık bir eğitime tabi tutulacak. Toplam 1 yıl devam eden eğitimden sonra öğrenciler 4. aşamada spor branşı seçimlerine yönlendirilirken bu eğitimlerin 2 ila 4 yıl arasında sürmesi planlanıyor. 5. ve son aşamada ise öğrenciler ileri düzey spor eğitimlerine yönlendirilecek.



