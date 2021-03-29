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2 bin 400 kişinin yeni yaşam projesinde ilk beton döküldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’da yapacağı 609 adet konut ile 9 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesinde konutlar için ilk beton döküldü

2 bin 400 kişinin yeni yaşam projesinde ilk beton döküldü
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), sosyal konut projesi kapsamında Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki 6 parselde inşa edilecek 609 adet konutun temel kazısı çalışmaları, 27 Aralık 2020’de başlamıştı. Konut projesinin ihalesini alan yüklenici firmaya ait iş makineleri, temel kazma işlemlerinin büyük bölümünü tamamladı. Binlerce ton hafriyat, proje alanından taşındı. Yüklenici firma, yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından konutların ilk temel betonunu da döktü. Şantiye sahasında çalışacak personel sayısının da artmasıyla birlikte kısa süre içerisinde konutların yükselmeye başlayacağı bildirildi.

Tamamlandığında toplamda 2 bin 400 kişinin yeni yaşam alanı olacak proje kapsamında 413 adet 2+1 ve 196 adet de 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konut projesinin toplam maliyeti 67 milyon TL olacak. Projenin yaklaşık 500 günde bitirilmesi planlanıyor.

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