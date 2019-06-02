banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Elbistan’da Pınarbaşı ve Battalgazi Mahallesi’nde yaşanan 2 ayrı trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
 

Elbistan’da Pınarbaşı ve Battalgazi Mahallesi’nde yaşanan 2 ayrı trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

İftar sonrasında meydana gelen kazaların ilkinde M.A.O. idaresindeki otomobil, Pınarbaşı Mahallesi’nde 14 yaşındaki bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü H.S.A. asfalt zemine düşerek yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise otomobillerin çarpışması sonucunda yaşandı. Söğütlü Caddesi ile Paşalık Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki kazada, M.D.’nin kullandığı 68 HD 426 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 06 DUM 65 plakalı otomobil, sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucunda çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte A.C. isimli vatandaş yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, her iki kazayla ilgili de soruşturma başlattı.


banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119