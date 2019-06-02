2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Elbistan’da Pınarbaşı ve Battalgazi Mahallesi’nde yaşanan 2 ayrı trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

İftar sonrasında meydana gelen kazaların ilkinde M.A.O. idaresindeki otomobil, Pınarbaşı Mahallesi’nde 14 yaşındaki bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü H.S.A. asfalt zemine düşerek yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise otomobillerin çarpışması sonucunda yaşandı. Söğütlü Caddesi ile Paşalık Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki kazada, M.D.’nin kullandığı 68 HD 426 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 06 DUM 65 plakalı otomobil, sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucunda çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte A.C. isimli vatandaş yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, her iki kazayla ilgili de soruşturma başlattı.





