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2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Elbistan’da ilçe merkezi ve bir kırsal mahallede yaşanan 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı
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Kazaların ilki Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Çaldıran Caddesi ile Kemer Sokak’ın kesiştiği kavşakta 46 E 8160 plakalı otomobil, karı kocayı taşıyan plakasız motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Davut Y. ile eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Akbayır Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle ile Bakış’ı birbirine bağlayan yolda 46 EC 744 ve 46 HF 071 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekiplerince kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

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2 Ayrı Kazada 3 Kişi Yaralandı