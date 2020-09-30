2 aylık işi 6 saatte yapan dev makine, pancar çiftçisinin hizmetinde

Günde 7 bin ton pancarı tarladayken temizleyerek işlenmeye hazır hale getiren makine, fire oranını düşürdüğü gibi, verimli toprağın da taşınmasını engelliyor.

Çiftçiyi tarladan söktüğü pancarı fabrikaya kadar traktörlerle taşıma ve sıra bekleme külfetinden kurtaran son teknoloji dev makineyle ilgili değerlendirme yapan Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, çiftçinin tüm dertlerine çözüm getirdiklerini vurgulayarak, “Kar yağdı, don yaptı, kış geldi derdi ortadan kalktı” diye konuştu.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası, bünyesine kattığı 2 dev makine ile 2020 kampanya döneminde çiftçiye büyük kolaylık sunacak. Dünyanın en modern pancar yükleme ve temizleme makinesi ile söküm makinesini devreye alan Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası, çiftçiyi sıra bekleme ve karda çamurda pancar sökme derdinden kurtaracak. Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın Almanya’dan aldığı yaklaşık 10 milyon TL’lik bütçeli makinelerden pancar toplama ve yükleme makinesi, tarladaki çalışmalarına başladı. İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki bir çiftçinin normal randevu sistemine göre 50 günde teslim edeceği yaklaşık 1000 ton pancar, 6 saatte fabrikaya götürüldü. Özel dizaynı sayesinde pancarı 2 ayrı noktada temizleyen makine, fire oranını da hatırı sayılır şekilde düşürecek.

Çiftçiler ve fabrikanın Ekonomi ve Finans Uzmanı Fethi Olgun’la birlikte dev makinenin çalışmasını inceleyen Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, pancar çiftçisini rahat ettirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Ekiminden sökümüne kadar üretimin her aşamasında pancar çiftçisinin yanında olduklarını kaydeden Mutlu, teknolojiye yapılan yatırımlarla da çiftçiye büyük kolaylık sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Hem pancar sökme hem de toplama ve yükleme makinesi aldıklarını ifade eden Mutlu, şunları söyledi:

“400 bin ton pancar işlemeyi düşünüyoruz. 70 günlük kampanyamız var. En geç Aralık ayı başında kampanyayı bitireceğiz. Çiftçilerimiz bu makineler sayesinde rahat ve huzura kavuşup pancar ekmenin tadına varacak. Çiftçinin tarlasından pancar yüklenip nakliye araçlarıyla fabrikaya götürülecek. Ayrıca pancar sökme makinemiz de çalışmaya başlayacak. Çiftçimize büyük bir kolaylık sunuyoruz. Çiftçi, pancarını bir günde fabrikaya teslim edilecek. Bu imkan için fabrikamıza ödediği pancar boşaltma bedeline yakın bir rakama tekabül ediyor. Günlük olarak 7 bin ton yükleme kapasitesi var. Biz bu yıl ortalama günlük 2 bin ton yapacağız. Çiftçilerimiz bu makinenin çalışma sistemini ve faydasını gördükleri zaman da gelecek yıldan itibaren de bütün çiftçilere bu hizmeti sunacağız. Bu makinede fire olayı çok düşük. Verimli toprağı tarlada bırakıyor. Çiftçimizden pancar tertemiz bir şekilde alınıyor. Böyle fabrikamızın daha rahat çalışması da sağlanmış oluyor.”

Makinelerin randevu sistemiyle çalıştığını anlatan Mutlu, “Çiftçilerimiz, yükleme gününden 4-5 gün önce pancarını sökecek ve tarlasına yığacak. 300 tonluk öbek olduğu anda rapor tutulacak. Makinemizi sevk edeceğiz ve pancar kurumadan en geç 5.günde fabrikaya göndermiş olacağız. Çiftçimizin aklında soru işareti oluşmasın. Bu bir kolaylıktır. Teknolojik bir üründür. Kendi gözleriyle bu sistemi görebilirler. Çiftçilerimize söküm tarihleri ve yükleme randevu tarihleri verildi. Tarihi gelen her çiftçinin ürünü, randevu gününde fabrikaya götürülecek” şeklinde konuştu.

Mutlu, son olarak, “Şuan bulunduğumuz tarlada 1000 ton pancar var. Bu çiftçimiz, 1000 ton pancarı peyderpey 50 gün içinde fabrikaya teslim edecekti. Her gün 30-40 ton civarı getirebilirdi. 50 gün boyunca traktörü ile yola çıkacaktı. Ama 6 saatte tamamlandı ve pancarını fabrikaya tertemiz gönderdi. Bundan sonra tarlasına buğdayını da ekebilir, sürebilir veya varsa başka işi gönül rahatlığı ile ona bakabilir. Kar yağdı, don yaptı, kış geldi derdi ortadan kalktı. Çiftçinin artık bu saatten sonra söküm ve yüklemeden sonra fabrikaya götürme konusunda dert edeceği bir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

Pancarlarını, makine yardımıyla temizleyip yükledikten sonra fabrikaya teslim eden çiftçiler de, bu büyük kolaylık ve imkandan dolayı Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası yönetimine teşekkür ettiler.

Çiftçiler, “Pancarı sökmek ve fabrikaya teslim etmek, bu işin en zor kısmı. Bu makine ile artık yorulmayacağız. Traktörlerle yola düşüp tehlike dolu yolculuk yapmayacak, soğukta sıra beklemeyeceğiz. Günlerce çalışarak yapacağımız işi bu makine bir iki saatte bitirecek. Çok büyük bir hizmet” diye konuştular.



