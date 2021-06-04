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1.Ulusal Afşin Fotokampı başladı

Afşin’de, fotoğraf sanatçısı Mustafa Ertekin öncülüğünde, Afşin Belediyesi tarafından düzenlenen ‘1. Ulusal Afşin Fotokamp’ etkinliği start aldı.

1.Ulusal Afşin Fotokampı başladı
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 İlçeye bağlı Tanır Mahallesinde, Hurman Çayı’nın yanı başına kurulan kamp alanında ‘1. Ulusal Afşin Fotokapm’ programı için bir araya gelen usta fotoğrafçılar ve katılımcılar, 3 gün boyunca yaklaşık 50 mahalleyi kapsayan 10 değişik rotayı takip ederek ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraflayacak.

Etkinliğin açılış programında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Fotokamp etkinliğinin ilçenin ve bölgenin tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Güven, “Bu organizasyonun fikir babası Afşinli fotoğraf sanatçımız Mustafa Ertekin’e, bizleri kırmayarak bu organizasyona katılan duayen fotoğrafçılarımıza ve ülkenin her köşesinden gelen fotoğraf meraklılarına teşekkür ediyorum. Şehrimizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerimizin usta fotoğrafçılar tarafından kayıt altına alınması ve tanıtılması büyük bir fırsattı. Belediye olarak bu organizasyonu üstlendik ve ilçemizin güzelliklerini duayen fotoğrafçılarımıza sunduk.

İnşallah etkinlik ilerleyen zamanlarda daha da büyüyerek turizm gelirine dönüşecek. 3 gün boyunca Afşin’in değişik güzergahlarında Afşin’in doğal güzelliklerini, kültürel güzelliklerini fotoğraflayacaklar ve görsel arşiv oluşturulacak. Bu salgının ardından önümüzdeki yıllarda binlerce kişinin katılımının sağlandığı bir organizasyon haline getirmek istiyoruz. Şehrimizde turizm sayacının dönmesini sağlayacak ilk adımı attık. Katılımcılarımızın buradan güzel kareler ve güzel anılarla ayrılmasını temenni ediyorum” dedi.

Afşin Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin ise, “Afşin’de fotokamp organizasyonunu yapma fikrini Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e sunduğumda, kendisi severek bu etkinliği üstlendi. Bu projeyle bilinmeyenlerimizi tüm Türkiye’ye tanıtacağız. Kendi bölgemizdeki insanlarımıza tanıtacağız. Burada aldığımız kareleri, kayıtları gelecek kuşaklarımıza aktarmak için kitaplaştıracağız. Bu organizasyona katkı veren herkese ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen fotoğrafçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş ile çok sayıda fotoğrafçı katıldı.

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1.Ulusal Afşin Fotokampı Başladı