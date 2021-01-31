1.dönem buzağı destekleme askı listesi ilan edildi

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili M. Nuri Günen, buzağı destekleme asklı listelerinin ilan edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2020 yılı 1.dönem buzağı desteklemelerine esas askı listelerinin1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılacağını belirten Günen, “Yetiştiricilerimizin desteklemede sorun yaşamamaları için askı listelerini yerinde kontrol etmeleri ve oluşacak itirazlarını belirtilen dönemde yapmaları gerekmektedir” dedi.