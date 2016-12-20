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19 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi

Elbistan’da hırsızlık ve kapkaç gibi suçların şüphelisi olarak polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalanan 19 yaşındaki S.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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19 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi

Elbistan’da hırsızlık ve kapkaç gibi suçların şüphelisi olarak polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalanan 19 yaşındaki S.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede işlenen kapkaç ve evden hırsızlık gibi suçların fail ya da faillerini yakalamak isteyen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak mağdurların ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda şüphelinin 1 kişi olduğu belirlendi.

Suçlunun yakalanması için Asayiş Büro Amirliği personellerinden 4 kişilik özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, görgü tanıklarının ve mağdurların verdiği ifadeler doğrultusunda profile uyan suçluların kayıtlarını inceledi. Suçların gerçekleştiği tarihlerde bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini tarayan polis, şüphelinin S.A.K. olduğunu tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonrasında S.A.K.’nin izine rastlandı. Polislerin kendisini adım adım izlediğinden habersiz olan S.A.K.’nin etrafı, Kızılcaoba Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeyken sarıldı. Ne olduğunu anlamadan polisleri karşısında gören S.A.K., kıskıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evden hırsızlık ve kapkaç gibi suçlardan arandığı bildirilen S.A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

 

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elbistanlı 2 gün önce

bu kim adı neden açıklanmıyor adını açıkca söyleyinki herkes bilsin bu şerefsizi

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Abdullah 1 gün önce

Şu İsim gizlemeyi bırakında kim oldugunu bilelim hiç değilse .

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VATANDAS 1 gün önce

DİZİLERE ÖZENTİ YAKALANDI NOLCAK ANCA EN FAZLA 3 AY YATAR.

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Salih 2 gün önce

19 yasindaki bebeye bak hele sen

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DOĞAN DOĞANCAN 1 gün önce

BİR ZIPLAMIŞ....İKİ ZIPLAMIŞ.....ÇEKİRGE MİSALİ.

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Yusu dogan 2 gün önce

Polisligin geregini yapmislar yakalamislar ellerine saglik. Lakin birazda su trafige el atsalar oyle 1 km oteden biz cevirme yapiyoruz diye bagirmak yerine kurallara uymayanlari tespi etseler ceza yazsalar carsiyi hic anlatmiyorum birak arabayi yurumek imkansiz.amaaan kime anlatiyorum

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Serkan 1 gün önce

Kendini de geleceginide yakmis

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