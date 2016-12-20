19 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi

Elbistan’da hırsızlık ve kapkaç gibi suçların şüphelisi olarak polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalanan 19 yaşındaki S.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede işlenen kapkaç ve evden hırsızlık gibi suçların fail ya da faillerini yakalamak isteyen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak mağdurların ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda şüphelinin 1 kişi olduğu belirlendi.

Suçlunun yakalanması için Asayiş Büro Amirliği personellerinden 4 kişilik özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, görgü tanıklarının ve mağdurların verdiği ifadeler doğrultusunda profile uyan suçluların kayıtlarını inceledi. Suçların gerçekleştiği tarihlerde bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini tarayan polis, şüphelinin S.A.K. olduğunu tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonrasında S.A.K.’nin izine rastlandı. Polislerin kendisini adım adım izlediğinden habersiz olan S.A.K.’nin etrafı, Kızılcaoba Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeyken sarıldı. Ne olduğunu anlamadan polisleri karşısında gören S.A.K., kıskıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evden hırsızlık ve kapkaç gibi suçlardan arandığı bildirilen S.A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.