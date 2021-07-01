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19 yaşındaki gençten 8 gündür haber alınamıyor

Elbistan’da evinden 23 Haziran’da ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki genç, her yerde aranıyor.

19 yaşındaki gençten 8 gündür haber alınamıyor
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Ağlıca Mahallesi’nde ikamet eden 19 yaşındaki Recep Can Yıldırım, 23 Haziran günü dışarı çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.  Telefonu da kapalı olan çocuklarına ulaşamayan aile, kendi imkanları ile aramaya başladı. Kendi çabaları ile oğullarını bulamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Baba Mehmet Ali Yıldırım, 8 gündür kapı kapı aradıkları 19 yaşındaki oğlunu gören ya da yeri hakkında bilgisi olanların polis ve jandarma imdat hattına ya da 0546 451 2584 ve 0541 500 5941 numaralı telefonlara bildirmelerini istedi.

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19 Yaşındaki Gençten 8 Gündür Haber Alınamıyor