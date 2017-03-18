19 yaşındaki genç, canına kıydı

Göksun ilçesine bağlı Tombak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 19 yaşındaki genç, çalışmak için gittiği Antalya’da yaşamına son verdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Tombak Mahallesi’nde ikamet eden 19 yaşındaki Kemal Kılıç isimli genç, çalışmak için Antalya’ya gitti. Burada özel bir firmada çalışan Kılıç, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamına son verdi. Talihsiz genci, görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işleminin ardından memleketine gönderilen cenaze, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.