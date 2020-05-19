19 Mayıs’a sade kutlama

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıldönümü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tıpkı 23 Nisan’da olduğu gibi sade bir törenle kutlandı. Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Elbistan’da da tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakılırken koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla tören sırasında sosyal mesafe kuralına da uyuldu, katılımcılar maskelerini takarak alanda bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.











