19 Mayıs’a sade kutlama

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 102'inci yıldönümü ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi süreci nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Elbistan’da da tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.