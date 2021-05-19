Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’ın kaderini değiştirecek projede kararlı adımlar atılıyor
Elbistan’ın kaderini değiştirecek projede kararlı...
19 Mayıs’a sade kutlama
19 Mayıs’a sade kutlama
CHP’den 19 Mayıs çelengi
CHP’den 19 Mayıs çelengi
Hububat alım fiyatı belli oldu
Hububat alım fiyatı belli oldu
İl genelinde 267 bin 500 doz aşı yapıldı
İl genelinde 267 bin 500...
banner191
banner162

19 Mayıs’a sade kutlama

Elbistan’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

19 Mayıs’a sade kutlama
banner167

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 102'inci yıldönümü ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi süreci nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Elbistan’da da tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
19 Mayısa Sade Kutlama