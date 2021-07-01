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18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Elbistan’da hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı’nda rutin devriye görevi esnasında şüpheli hareketler sergileyen bir kadını fark etti. Kadının kimlik ile GBT sorgulamasını yapan ekipler, Eskişehir ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit etti. Gözaltına alınan 26 yaşındaki Z.A. isimli şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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18 Yıl 9 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Ile Aranan şüpheli Yakalandı