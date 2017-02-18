Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde ikamet eden S.H'den (18) 3 gündür haber alamayan şehir dışındaki ailesi, durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları S.H.'yi evde yatakta hareketsiz halde buldu. Akrabaların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. S.H.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
18 yaşındaki genç, ölü bulundu
Pazarcık’ta, ilçe dışına çıkan ailesinin 3 gündür haber alınamadığı 18 yaşındaki bir genç, evinde ölü bulundu.
18 Şubat 2017 Cumartesi 23:59
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Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde ikamet eden S.H'den (18) 3 gündür haber alamayan şehir dışındaki ailesi, durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları S.H.'yi evde yatakta hareketsiz halde buldu. Akrabaların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. S.H.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.