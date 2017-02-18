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18 yaşındaki genç, ölü bulundu

Pazarcık’ta, ilçe dışına çıkan ailesinin 3 gündür haber alınamadığı 18 yaşındaki bir genç, evinde ölü bulundu.

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18 yaşındaki genç, ölü bulundu
 Pazarcık’ta, ilçe dışına çıkan ailesinin 3 gündür haber alınamadığı 18 yaşındaki bir genç, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde ikamet eden S.H'den (18) 3 gündür haber alamayan şehir dışındaki ailesi, durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları S.H.'yi evde yatakta hareketsiz halde buldu. Akrabaların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. S.H.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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