18 mahallede elektrik kesintisi yapılacak

AKEDAŞ Elbistan İşletme Müdürlüğü, ilçeye bağlı Kangal Mahallesi’ne bırakılan elektrik monoblok binasının devreye alınma çalışmaları nedeniyle 30 Ocak 2016 Pazartesi günü 18 mahallede toplam 8 saat elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Monoblok binasının bulunduğu bölgeyi kapsayan elektrik kesintisi ile ilgili olarak AKEDAŞ Elbistan İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Elbistan AKEDAŞ Bölge Müdürlüğü denetiminde Kangal Mahallesine bırakılan elektrik monoblok binasının devreye alınması için yapılacak çalışmadan dolayı 30 Ocak 2017 Pazartesi günü, saat 09.30 ila 17.30 arası Kangal, Kantarma, Günaltı, Dervişçimli, Karahasanuşağı, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan, Yalak, Sevdilli, Yazıtopallı, Deretopallı, Toprakhisar, Yoğunsöğüt, İkizpınar ve Kavaktepe mahalleleri ile buralara bağlı mezralar ve Türk Telekom tesisinde toplam 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartmasını isterken, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 AKEDAŞ Elektrik Arıza hattını aramaları hatırlatıldı.