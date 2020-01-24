18 mahallede 52 parsel taşınmaz satışa çıkarıldı

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında en yüksek rakam, 395 bin TL ile Gümüşdöven Mahallesi’ndeki 87 dönüm tarla için istenirken en düşük rakam ise 2 bin 500’er lira ile Türkören ve Beyyurdu Mahalleleri’ndeki araziler için talep edildi.

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Kümbet, Karaelbistan, Köprübaşı, Kızılcaoba, Izgın, Bakış, Kantarma, Köseyahya, Alkayaoğlu, Yalıntaş, Beyyurdu, Uzunpınar, Yapılıpınar, Türkören, Karahasanuşağı, Gücük ve Gümüşdöven Mahalleleri’nde yer alan arsa, arazi, ham toprak ve topraklık vasfındaki 52 parseli, Açık Teklif Usulüyle satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazlardan 18’i Köseyahya Mahallesi’nde yer alıyor. İlçe merkezindeki Karaelbistan, Köprübaşı, Kümbet ve Kızılcaoba Mahallesi’ndeki taşınmazların imar durumunun ise konut alanı ve arazi olduğu bilgisi yer aldı. Kümbet Mahallesi’nde 3 parselde toplam 673,20 m2, Karaelbistan’da 442,24 m2, Köprübaşı’nda 248,54 m2 ve Kızılcaoba Mahallesi’nde de 2 parsel halinde 132,37 m2 taşınmaz satılacak.

Söz konusu taşınmazların ihalesi, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürlüğü’nde yapılacak. İhale tarihleri ise 5 ve 6 Şubat olarak belirlendi. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; her bir taşınmaz için belirlenen geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge, tebligat için Türkiye’de bir adres bilgisi, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek.

4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL’yi geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.