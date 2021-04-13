18. Madde İmar Uygulamaları İrtibat Ofisi hizmete açıldı

Harita mühendisleri Metehan Atakan, Turgut Polap, Muhammet Sağlam, Niyazi Nacar, Etem Doğan ve Barış Dölen tarafından açılan 18. Madde İmar Uygulamaları İrtibat Ofisi, Candargazi İşhanı zemin katında hizmet vermeye başladı.

İmar planının gereği olarak 18. madde uygulaması yapılacağını belirten harita mühendisleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Elbistan belediye meclisi tarafından 04.11.2020 tarihinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır. İmar planının gereği olarak ilçemizde 18. Madde uygulaması (Arsa ve Arazi Düzenlemesi) yapılacaktır. Bu kapsamda öncelikle Taşburun ve Kızılcaoba mahallelerinde yapılacak olan 18. Madde uygulaması ile ham kadastro şeklinde olan parseller artık imar parsellerine dönüşecek. Bu çalışma sayesinde yıllardır çözüm bekleyen şahıs mülkiyetindeki arsalar konut ve ticaret alanı olarak yapılaşabilir formata dönüştürülüyor. Bu kapsamda şimdilik Kızılcaoba ve Taşburun mahallerini kapsayan bölgede yaklaşık 2 milyon metrekareyi içeren büyük bir imar uygulama çalışması başlattık. Bu imar uygulaması ile ilçemize yeni okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, park ve yol gibi yeni hizmetleri hızlı bir şekilde kazandırma imkânımız olacak.

Vatandaşlarımızın 18. Madde uygulaması ile alakalı sorularına cevap bulabilmesi için Elbistan‘da harita mühendisleri Metehan Atakan, Turgut Polap, Muhammet Sağlam, Niyazi Nacar, Etem Doğan ve Barış Dölen olarak ortak bir noktada buluşup bu hizmeti vatandaşlarımıza şeffaf, tarafsız ve dürüst bir şekilde aktarmak için irtibat ofisimizi açmış bulunmaktayız. İmar uygulamaları irtibat ofisimiz Candargazi İşhanı zemin katında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamış olup, her türlü sorularınıza cevap verebilmek için sizleri irtibat ofisimize bekliyoruz.”