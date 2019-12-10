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17 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor

Elbistan'da dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Kaan Küsmüş için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

17 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki lise 3.sınıf öğrencisi Kaan Küsmüş, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yanına cep telefonu ve para almadan ayrılan çocuklarına ulaşmak isteyen aile fertlerinin çabası sonuçsuz kaldı. Çocuklarının eve dönmemesi üzerine emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunan baba İsmail Küsmüş, oğlunu gören ya da bulunduğu yerle ilgili bilgisi olan kişilerin 0 543 413 1722 numaralı telefondan kendisini ya da 155 Polis İmdat hattını aramalarını istedi.


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