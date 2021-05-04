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17 yaşındaki Elbistanlı genç kızdan bir haftadır haber alınamıyor

Kahramanmaraş’taki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Elbistanlı genç kız her yerde aranıyor.

17 yaşındaki Elbistanlı genç kızdan bir haftadır haber alınamıyor
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Kahramanmaraş’taki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Elbistanlı genç kız her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, aslen Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 17 yaşındaki Fatmagül Günal, Kahramanmaraş’taki evlerinden 27 Nisan Salı günü dışarı çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.  Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen Günal’a ulaşmaya çalışan ailesi, kendi imkanları ile aramaya başladı. Kendi çabaları ile kızlarına ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile fertleri, bir haftadır kapı kapı aradıkları 17 yaşındaki kızlarını gören ya da yeri hakkında bilgisi olanların polis ve jandarma imdat hattına bildirmelerini istedi.

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