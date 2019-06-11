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164 promil alkolle tır kullanan sürücüye ceza

Elbistan’da direksiyon başındayken alkol alan ve yapılan testlerde 164 promil alkollü olduğu ortaya çıkan tır sürücüsüne ceza yağdı.

164 promil alkolle tır kullanan sürücüye ceza

Edinilen bilgiye göre, Kapıdere-Nurhak karayolu üzerinden Elbistan’a doğru seyir halinde olan  çimento yüklü tır, güzergah boyunca trafiği tehlikeye düşüren hareketlerde bulununca diğer sürücüler tarafından 155 Polis İmdat hattı aranarak şikayet edildi. Nurhak istikametinden gelen tır, trafik polislerince takibe alındı. Sürücünün direksiyon başında alkol almaya devam ettiğini belirleyen trafik polisleri, güzergahta gerekli önlemleri alarak aracın önünü kesti. Durdurulan tır, uygulama noktasına çekildi. Tır sürücüsü T.D.’nin yapılan kontrollerinde 164 promil alkolle direksiyon başına geçtiği belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten ve ihlal ettiği diğer kanun maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün, mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. 






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