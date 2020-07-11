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16 yaşındaki yamaç paraşütü akrobasi pilotu Afşin’den Elbistan’a uçtu

Türkiye’nin en genç yamaç paraşütü akrobasi pilotu Harun Karateke, Afşin’den Elbistan’a yamaç paraşütü ile 1,5 saatte uçtu.

16 yaşındaki yamaç paraşütü akrobasi pilotu Afşin’den Elbistan’a uçtu
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Harun Karateke, Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş’ın davetlisi olarak Elbistan’a geldi. 11 yaşından beri yamaç paraşütü akrobasi pilotluğu yapan Karateke, yaklaşık 4 bin metre yükseklikte hünerlerini sergiledi. Yamaç paraşütü ile Afşin ilçesindeki Atlas Tepe’den havalanan Türkiye’nin en genç yamaç paraşütü akrobasi pilotu Kareteke, rüzgarın yardımıyla yaklaşık 40 kilometre uçtuktan sonra Pınarbaşı mesire alanına sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat boyunca Elbistan ile Afşin’in semalarında süzülen Türkiye’nin en genç yamaç paraşütü akrobasi pilotu Harun Karateke, Elbistan’ın doğasını çok beğendiğini ifade etti.

Türkiye’nin değişik yerlerinde bu sporu yapan Karateke, Elbistan’ın bu özel aktivite için çok uygun bir arazi yapısına sahip olduğunu belirtti.

İlk kez 6 yaşındayken babasının yardımıyla uçan Karateke, “Bu spora kimsenin önyargılı bakmaması gerekiyor. Çok zor gibi gözükse de aslında çok kolay ve herkesin rahatlıkla yapabileceği bir spor. Çok zevkli ve tarif edilemez bir duygu. Yeryüzünü metrelerce yüksekten görmenin, rüzgara kapılarak gökyüzünde süzülmenin heyecanı anlatılamaz. İlk kez 6 yaşındayken kendisi de yamaç paraşütçüsü olan babamla birlikte uçmuştum. O yaştan beri de yamaç paraşütü benim en büyük tutkum oldu. 11 yaşından beri de tek başıma uçuyorum. Yamaç paraşütü ile uçmak ayrı bir duygu. Yamaç paraşütü ile akrobasi ise çok farklı. Havadayken akrobatik hareketler yapabilmek için yüksek hava basıncına direnç gösterebilmek, beceri ve kanat kontrolünde usta olmak gerekiyor” dedi.

Elbistan’da uçmaktan dolayı büyük zevk aldığını kaydeden Harun Karateke, “Elbistan’ın doğası bu spor için çok uygun. Etrafı dağlarla çevrili ve uçuş için çok güzel noktalar var. Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş’ın davetlisi olarak buraya geldim. Yaklaşık 1,5 saatlik bir uçuş gerçekleştirdim. Türkiye’nin birçok yerinde uçtum. Elbistan’da uçmak ve bu güzel coğrafyaya metrelerce yüksekten bakmak çok güzeldi. Bu sporu yapan herkesi, Elbistan’a davet ediyorum. Beni en iyi şekilde ağırlayan ve bu spora gönül veren Turgut Akbaş ağabeyime çok teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş ise,  yamaç paraşütünün, her yaştan adrenalin tutkunu için uygun bir hava sporu olduğuna işaret etti.

Elbistan’da bu sporu yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini anlatan Akbaş, “Türkiye’nin en genç akrobasi yamaç paraşütü sporcusu Harun Karateke’yi ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Afşin’den Elbistan’a kadar 40 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdi. Sorunsuz bir inişle de uçuşunu tamamladı. Güzel bir etkinlik oldu. Türkiye’nin bütün yamaç paraşütü pilotlarını Elbistan’a bekliyoruz. İlçemizde bu sporun yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Her yaştan adrenalin tutkunu bu sporu yapabilir” şeklinde konuştu.


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16 Yaşındaki Yamaç Paraşütü Akrobasi Pilotu Afşin’den Elbistan’a Uçtu
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Mesut Köpribaşı 4 hafta önce

Tebrik Ediyorum. Umarım Yörenin Fotğraflarını çekmişsinizdir. Yayınlarsanız Bizlerde Memleketimizi görür Sıla Hasretini Gideririz.
Kazasız uçuşlar Dilerim. Selamlar...

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Salih ÖZDEMİR 3 hafta önce

MaşAllah Allah bu gibi insanların bu gibi gençlerin başarılarını daim etsin.Tebrik ediyorum.

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Kemal Götürler 4 hafta önce

MaşAllah Allahım esirgesin inşAllah başarılar ve tebrikler

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