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16 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiası: 13 gözaltı

Elbistan'da 16 yaşındaki genç kıza şantajla 2 yıldır cinsel istismar uyguladıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

16 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiası: 13 gözaltı
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Elbistan'da 16 yaşındaki genç kıza şantajla 2 yıldır cinsel istismar uyguladıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 16 yaşındaki B.K. isimli genç kız, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek yaklaşık 2 yıl önce S.A. tarafından uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini ve bu şahsın söz konusu görüntüleri ailesine göndermekle tehdit edilerek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Genç kız, bu şahsın aynı görüntüleri şantaj konusu yaparak 12 ayrı kişinin daha cinsel istismarına uğradığını belirtti. Cinsel istismarın 2 yıldır sürdüğünü anlatan genç kız, isimleri de tek tek polislere anlattı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda söz konusu şahısların adreslerini belirledikten sonra eşzamanlı olarak operasyon düzenledi.

13 şüpheli, eşzamanlı operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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