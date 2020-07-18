1/5000’lik Nazım İmar Planı oy birliği ile kabul edildi
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısında oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.
18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:34
Faiz indiriminden sonra ev fiyatlarını 50 bin 100 bin arttıran arkadaşlar unutmayın yaptığınız bu işle faiz haram diye krediye yanaşmayan gariban kiracıların ev hayalleri bitti bir gecede fiyatı 50 bin arttırmak yakışmadı sizlere
Yazıklar olsun memleketten haberi olmayan insanlar elbistanı bilmeyen insanlar plan yapıyorlar.vatandaşın 10 katlı apartmanını park yapıp geride plan yaptık diye alkış bekliyenler yazıklar olsun
İnşAllah dağ fare doğurmamıştır. 7 yıl sonra
Geçen yıllar hazırlanan plan birileri için hazırlanmış bir plandı.İnşAllah şimdiki Elbistan için hazırlanmıştır.
Karaelbistan ve cicek koyu 1/1000 lik imar plani icerisindemi
1/5000 imar planı ne demek anlayan var mı
Vatandaşın anlamasına gerek yok AKP yapar vatandaş bakar.Ankara ve İstanbul betona boğuldu, Elbistan'nın şansı hiç yok.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
MİLLETLE ALAY EDİLİYO KAÇ SENE OLDU İMAR PLANI DAHA ÇIKACAK BU 1/5000 DAHA ÖNCE YAPTIK BİTTİ DİYOLARDI NE OLDU 1/1000 YETKİLİ SAHSİYETLER ACIKLAMA BEKLİYORUZ YETER ARTIK BİR SEHRİN KADERİYLE BU KADAR OYNAMAYIN