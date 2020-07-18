banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1/5000’lik Nazım İmar Planı oy birliği ile kabul edildi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısında oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.

1/5000’lik Nazım İmar Planı oy birliği ile kabul edildi
banner17
banner43






Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
1/5000’lik Nazım İmar Planı Oy Birliği Ile Kabul Edildi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MAZLUM 2 hafta önce

MİLLETLE ALAY EDİLİYO KAÇ SENE OLDU İMAR PLANI DAHA ÇIKACAK BU 1/5000 DAHA ÖNCE YAPTIK BİTTİ DİYOLARDI NE OLDU 1/1000 YETKİLİ SAHSİYETLER ACIKLAMA BEKLİYORUZ YETER ARTIK BİR SEHRİN KADERİYLE BU KADAR OYNAMAYIN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 3 hafta önce

Faiz indiriminden sonra ev fiyatlarını 50 bin 100 bin arttıran arkadaşlar unutmayın yaptığınız bu işle faiz haram diye krediye yanaşmayan gariban kiracıların ev hayalleri bitti bir gecede fiyatı 50 bin arttırmak yakışmadı sizlere

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yunus kısa 3 hafta önce

Yazıklar olsun memleketten haberi olmayan insanlar elbistanı bilmeyen insanlar plan yapıyorlar.vatandaşın 10 katlı apartmanını park yapıp geride plan yaptık diye alkış bekliyenler yazıklar olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Musa yıldırım 3 hafta önce

İnşAllah dağ fare doğurmamıştır. 7 yıl sonra

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
fatih 3 hafta önce

Geçen yıllar hazırlanan plan birileri için hazırlanmış bir plandı.İnşAllah şimdiki Elbistan için hazırlanmıştır.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Elbistanli 3 hafta önce

Karaelbistan ve cicek koyu 1/1000 lik imar plani icerisindemi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 3 hafta önce

1/5000 imar planı ne demek anlayan var mı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Vatandaş 2 hafta önce @Vatandaş

Vatandaşın anlamasına gerek yok AKP yapar vatandaş bakar.Ankara ve İstanbul betona boğuldu, Elbistan'nın şansı hiç yok.

Beğenmedim! (0)