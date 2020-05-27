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1/5000’lik imar planının askı süresi bugün doluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onaylanmasının ardından askıya çıkarılan Elbistan’a ait 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’yla ilgili 1 aylık askı süresi 28 Mayıs Perşembe günü (bugün) doluyor.

1/5000’lik imar planının askı süresi bugün doluyor
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1/5000’lik Imar Planının Askı Süresi Doluyor
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