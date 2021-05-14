150 bin voltluk akımın geçtiği direğe tırmanınca yürekleri ağızlara getirdi

Elbistan’da üzerinden 150 bin volt elektrik akımının geçtiği yüksek gerilim direğine çıkan vatandaşı indirmek için itfaiye, jandarma, sağlık ve Akedaş ekipleri seferber oldu.

Olay ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalle içinden geçen ve üzerinde 150 bin volt elektrik akımı bulunan direğe tırmandı. Metrelerce yükseklikteki direğin demirlerine tutunan vatandaşı gören mahalle sakinleri, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri, şahsın düşmesi ihtimaline karşılık yere hava yastığı açtı. S.Ş.’nin, tellere çok yakın bir noktada bulunması olay yerindeki ekipler ve vatandaşların yüreklerini ağızlara getirdi. Uzun süren çabalar sonrasında ikna edilen S.Ş., itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle direkten indirildi.

S.Ş., olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



