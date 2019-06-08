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1,5 yaşındaki bebeğin kesin ölüm sebebi otopside belli olacak

Elbistan'da, doğuştan yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

1,5 yaşındaki bebeğin kesin ölüm sebebi otopside belli olacak

 Edinilen bilgi ve iddialara göre, Ceyhan Mahallesi’nde ikamet eden Tel çiftinin doğuştan yakalandığı hastalığı sebebiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki oğulları Mehmet Miraç Tel, yaşamını yitirdi. Elbistan Devlet Hastanesi morguna konulan bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine otopsi yapılması kararı alındı. Miraç bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


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Cuma 8 saat önce

Allah rahmet eylesin bizimde böyle bir vaka geçti çok acı bir durum bizim olayın üstünden bir yıla yakın oldu adli tıpdan bir haber yok

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