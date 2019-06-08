1,5 yaşındaki bebeğin kesin ölüm sebebi otopside belli olacak

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Ceyhan Mahallesi’nde ikamet eden Tel çiftinin doğuştan yakalandığı hastalığı sebebiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki oğulları Mehmet Miraç Tel, yaşamını yitirdi. Elbistan Devlet Hastanesi morguna konulan bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine otopsi yapılması kararı alındı. Miraç bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.